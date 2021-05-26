Российские полицейские из Перми раскрыли убийство во время отдыха

Пермские полицейские раскрыли убийство, несмотря на то, что у них был выходной день. Правоохранители Павел Гилишев и его двоюродный брат Александр Прокопенко отдыхали в деревне у родственников, когда узнали о преступлении.
Им стало известно, что на днях в двоих местных жителей выстрелили из ружья, после чего один из них скончался. Стражи порядка подключились к розыску злоумышленников и нашли машину, на которой, по словам очевидцев, передвигались преступники. След привёл их на территорию турбазы, которую они обследовали под видом туристов и обнаружили одного из убийц. Он оказал полицейским сопротивление, но был задержан. Второго подозреваемого поймали на следующий день, сообщает Ura.ru.
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