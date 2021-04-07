Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Солнышко наше": Кабаева принесла цветы на могилу Утяшевой
"Больше не могу": потрясенный Корчевников заявил об уходе
Мадонна всея Руси: Престарелую Успенскую смешали с помоями за торчащие соски
В кулачок: Колдун после связи с Киркоровым полгода не мог выполнять супружеский долг
партнеры
Среда
7 апреля
Лента новостей
11:18
Суточный прирост заразившихся COVID-19 россиян составил 8,2 тысячи
11:10
Подольская впервые показала лицо младшего сына
11:04
Как обманывают российских пенсионеров? Раскрыты популярные схемы
11:02
Разъевшаяся Асмус предстала с огромной грудью
10:54
Отец Фриске заговорил о побеге сына от Шепелева: подарки отправлены в мусорку
10:42
Бюстгалтеры поверх пальто и розовые платья для мужиков: Васильев шокировал тенденциями
10:36
Певец Слава Марлоу попал в аварию
10:32
"Ускользает": подробности ухода Анастасии Заворотнюк
10:07
"Терпеть удары и плевки": Максакова готова биться за детей до конца
09:58
"Я больше так не могу": у Муцениеце опустились руки
09:56
Под Новосибирском 2 человека погибли в аварии
09:52
В Раде обвинили Зеленского в ущемлении прав украинцев: Пытается узурпировать власть
09:26
"Каждый раз поражаюсь": уязвленная Бузова влепила оплеуху зарвавшейся Собчак
09:18
В Пушкине за приготовление еды на Вечном огне задержали женщину
09:08
Как изменятся зарплаты россиян с 1 мая
08:52
Выстрел и боли в груди: напуганная Бородина попала в больницу
08:46
Политолог Усов о попытках Лукашенко обвинить Польшу в экстремизме: Действует как старый большевик
08:18
Сжираемая страшным недугом экс-супруга Аршавина перестала ходить
06:08
Почему Никулин запретил жене сыграть Шурочку в "Гусарской балладе" Рязанова
04:02
Исчезнувшая звезда: что известно об актрисе Ольге Понизовой
02:04
"Не торопись взрослеть": дочь Алсу шокировала россиян сменой имиджа
23:59
"Вызвать уважение к себе": беременная Джанабаева четко установила позицию в семье
22:15
Ирина Слуцкая представила новых звезд фигурного катания
21:34
Дочь Успенской собрались выдать замуж
21:32
Китайские СМИ предупредили о возможном ударе США по России
20:53
Снова ссора? Бузова отомстила Киркорову после выходки на "Жаре"
20:05
Врачи предупредили об особой опасности ходьбы и бега этой весной
20:02
Заявление Зеленского о НАТО оценили: Пытается продать себя и Украину подороже
19:52
Молодая жена Петросяна поведала о своих капризах
19:52
"Я не смог сдержать слез": Лазарев разрыдался в эфире федерального канала
19:51
54-летний многодетный Охлобыстин сообщил о долгожданном событии в семье
19:41
Беременная звезда "Дома-2" оказалась в больнице: Надеюсь, не будут зашивать
19:26
В Подмосковье женщина жарила яичницу на Вечном огне
19:15
В Подмосковье хотят ужесточить наказание за пьяную езду
19:08
Как сэкономить при маленькой зарплате? Эксперт из Минфина дал совет
19:03
"С грудью беда": Тодоренко в купальнике публично разнесли
19:03
Подмосковные ученые создали искусственную кожу для лечения ран и ожогов
18:57
"Видна рука профессионала хирурга": Литвинова заточила нос
18:44
"Дни.ру" раздают подарки: билеты на спектакль "Непьеса на двоих"
18:24
Асмус заикнулась о сексе после развода с Харламовым
18:15
"Это проявление слабоумия": Стоянов об издевательстве над возрастными артистами
17:53
Большой каменный мост отремонтируют раньше срока
17:28
Махнула на себя рукой? Недавно родившая Пэрри перестала бриться
17:25
Дана Борисова разревелась в прямом эфире после подозрений в срыве
17:25
"Городок" начался со смерти и закончился ею": Стоянов сообщил о мистическом совпадении
17:12
Раскрыто отношение Путина к Зеленскому: Не считает президента Украины за политика
17:07
В Нагатинском затоне откроют пешеходный мост через Москву-реку
17:06
В Щаповском построят школу с детским садом на 800 мест
17:05
На причале Северного речного вокзала появятся бассейны и шезлонги
17:05
В поселении Московский построят школу искусств с большим концертным залом
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шепелев намерен напугать сына Фриске в день рождения: Проверим его
Политолог Усов заявил о духовном вырождении режима Лукашенко: Опора на примитивное хамство
В объятиях таинственного мачо: раскрыта личность нового спутника Барановской
Раскрыта личность тайного нового бойфренда Бузовой
"Омерзительно влюбленная баба": Богомолов послал Собчак подальше
Дочь Успенской собрались выдать замуж
Общество
Как обманывают российских пенсионеров? Раскрыты популярные схемы

Как обманывают российских пенсионеров? Раскрыты популярные схемы

Специалисты рассказали, какие схемы используют мошенники для обмана российских пенсионеров.
прочитано 195 раз

В Пенсионном фонде России (ПФР) призвали пожилых граждан с осторожностью относиться к звонкам с неизвестного номера. Если незнакомец по телефону представился работником ПФР, то нужно попросить его назвать свое имя и должность, а также орган фонда, где он работает.

ПО ТЕМЕ

Кто в России получит двойную пенсию? Названы три категории граждан

Специалисты напомнили российским пенсионерам, что все услуги, как правило, предоставляются бесплатно. Граждан просят ни в коем случае не называть свои личные данные: номер и серию паспорта, СНИЛС, а также номер банковской карты, ее пин-код и cvc-код, передает URA.ru.

Также представители ПФР посоветовали не верить в обещания незнакомцев помочь с "пенсионными делами". В пресс-службе фонда подчеркнули, что сотрудники не навещают россиян на дому, не проводят опросы, не говорят о неожиданных денежных поступлениях и не запрашивают реквизиты карт.

О всех подозрительных лицах и операциях российским пенсионерам следует сообщать в полицию. Представители фонда рассказали, что персональную информацию можно получить по телефону, использовав кодовое слово. Его можно установить в личном кабинете на официальном сайте ПФР.

Ранее "Дни.ру" сообщили, что некоторые категории граждан могут рассчитывать на двойную пенсию. Все подробности – в этом материале.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Andrey Arkusha/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 7 апреля 2021, 11:04 Источник: Сайт Пенсионного фонда России ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

54-летний многодетный Охлобыстин сообщил о долгожданном событии в семье

Готовится праздник
Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна поведала о своих капризах

Девушка разоткровенничалась с поклонниками
Шоу-бизнес

Дана Борисова разревелась в прямом эфире после подозрений в срыве

Теледива сделала откровенное признание
Шоу-бизнес

Солнцева с престарелой женой решили поместить под круглосуточное наблюдение

Артисту предложили участвовать в популярном шоу

Гороскоп

Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года
Символ мира и уравновешенности: астролог Володина раскрыла характер Путина

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+