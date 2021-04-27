Ученые установили защищающий от преждевременного старения продукт

Учёные установили, что регулярное употребление перца чили помогает предотвратить преждевременное старение. Кроме того, продукт снижает риск смерти от различных заболеваний.
Исследования показали, что перец чили обладает противовоспалительным, антиоксидантным и даже противораковым действием, а также стабилизирует уровень глюкозы в крови. У людей, регулярно употреблявших его в пищу, приблизительно на четверть снижался риск смерти от болезней сердечно-сосудистой системы, онкологии и других недугов, сообщает телеканал "Царьград".
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