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Общество
Для студентов технических вузов Москвы проведут день карьеры

Для студентов технических вузов Москвы проведут день карьеры

В рамках недели "Моспром studweek" 18 декабря для студентов московских технических вузов пройдет день карьеры. Участие примут около 30 предприятий.
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Для участия в мероприятии нужно зарегистрироваться на сайте и заполнить анкету-резюме. Студенты смогут узнать о вакансиях на предприятиях Москвы. По итогам собеседований учащихся пригласят на стажировки и предложат работу.

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В рамках дня карьеры эксперты проведут коуч-сессии, поделятся секретами самопрезентации, расскажут о переговорах с работодателями.

Глава московского Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отметил высокий спрос на молодых и перспективных специалистов. Он назвал день карьеры отличной возможностью для студентов начать профессиональную деятельность.

В числе участников дня карьеры – предприятия по производству кабелей, лекарств, лифтов, электротехнического оборудования и прочие. Им нужны инженеры-механики, программисты, химики и другие специалисты.

"По итогам собеседований представители предприятий отберут лучших кандидатов для дальнейшего трудоустройства или прохождения стажировки", – сообщил Прохоров.

В программу "Моспром studweek" включены экскурсии на заводы и хакатон, участники которого будут решать прикладные инженерные задачи. Победителей ждут ценные подарки и стажировки на столичных предприятиях.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что прием заявок на участие в программе "Академия инноваторов" продлен до 31 декабря. Слушателям помогут в подготовке документов для регистрации юрлица или оформления льготного кредита.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Автор: 6 декабря 2021, 16:39 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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