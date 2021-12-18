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Общество
За "голову" анонимных авторов телеграм-каналов объявили вознаграждение

За "голову" анонимных авторов телеграм-каналов объявили вознаграждение

Против анонимных телеграм-каналов начали войну.
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В Сети объявлен весьма необычный конкурс – по деанонимизации авторов телеграм-каналов, известных своими "разоблачениями". Некто предлагает от одной до пяти тысяч долларов за доказательства причастности тех или иных лиц к деятельности таких каналов, как "Компромат под скрепкой", "Компромат Групп", "Инфобомба", "Четвертая служба", "Надзорная" и PZDC.

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Бизнес на клевете: как телеграм-каналы лгут и вымогают деньги

Интернет-пользователи, которые ознакомлялись с публикациями в этих телеграм-каналах, замечали, что авторы в основном пишут о чиновниках, бизнесменах и организациях, распространяют о них негативную информацию, которая, как правило, оказывается клеветой. Извращают даже положительные новости, заставляя читателя негативно реагировать на произошедшее.

Назвать авторов таких телеграм-каналов разоблачителями нельзя, поскольку они демонстрируют трусость. Очевидно, они боятся в открытую критиковать представителей власти и бизнесменов, а также нести наказание за распространение ложной информации. Нет секрета лишь в том, что такие посты кем-то проплачиваются. Такой бизнес весьма выгодный, ведь он не облагается налогами, а все денежные средства – наличные.

Конкурс по деанонимизации авторов телеграм-каналов – очевидно, борьба с "анонимусами", сеющими смуту среди россиян. Вычислить таких людей, используя рычаги в правовом поле, достаточно сложно (читать: невозможно), поскольку они могут вести деятельность с поддельных ip-адресов. Кто решился на борьбу с "разоблачителями" на их же поле, тоже трудно предположить, но одно можно сказать с уверенностью: тот, кого клевета в телеграм-каналах вконец достала.

Сейчас за "голову" анонимных авторов предлагают до пяти тысяч долларов, однако не исключено, что сумма может вырасти, поскольку чек за восстановление репутации человека составляет в среднем 100 тысяч долларов. Если такой конкурс покажет свою эффективность, то, вполне вероятно, будут стараться разоблачать и другие каналы-помойки.

Кстати, на днях депутат Госдумы Олег Матвейчев рассказал о том, что в дискредитации представителей власти задействовано до 80 тысяч украинских интернет-ботов. Якобы Киев не без помощи Запада развернул настоящую информационную войну против России. Главная цель этой кампании – спровоцировать акции протеста в РФ, избавиться от действующей власти и "расчленить" самую большую страну, пишет "Политнавигатор".

Ранее "Дни.ру" приводили примеры публикаций таких телеграм-каналов, писали, кто попадает под опалу анонимных авторов и о схемах их работы.

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Фото: Muhammed Ibrahim Ali/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Автор: 18 декабря 2021, 18:52

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