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Общество
В России изменится порядок оформления больничных листов

В России изменится порядок оформления больничных листов

Некоторые будут иметь право на полную оплату больничного.
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С 2022 года в России вступит в силу новый порядок оформления листков нетрудоспособности. Теперь все больничные будут оформляться в электронном виде. Работодатель будет получать документ напрямую, а деньги за больничный будут рассчитываться автоматически.

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Для электронного оформления больничных в России уже заработала система СЭДО (Социальный электронный документооборот), который и обеспечит взаимодействия между Фондом социального страхования Российской Федерации, работодателями и их сотрудниками.

Бумажные бланки для оформления листков нетрудоспособности больше использоваться не будут. В системе СЭДО будет значиться только номер больничного.

23 ноября Правительство постановило ввести также беззаявительный порядок выплаты денег за пропущенную по болезни работу.

Теперь больницы и поликлиники будут самостоятельно загружать информацию о пациентах в электронную систему документооборота.

Кроме того из системы информация о больничном будет автоматически направляться в личный кабинет пациента на портале "Госуслуги".

Важно, что теперь рассчитывать и выплачивать пособие по нетрудоспособности будет не работодатель, а ФСС. Если трудовой стаж работника менее пяти лет, то пособие составит 60% от среднего заработка, если от пяти до восьми лет, то 80%, если трудовой стаж превышает восемь лет, размер выплат будет 100%.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Автор: 1 декабря 2021, 13:53 Источник: Life ✓ Надежный источник

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