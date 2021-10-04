О чем должен знать современный пиарщик

На место пиарщиков совсем скоро придут коммуникаторы – специалисты по работе с информацией по всем каналам. Такой вывод в своей книге "Зачем пиарщику линейка?" делает генеральный директор PR News и эксперт по коммуникационным исследованиям Лилия Глазова. Автор рассказывает о выборе подходящего способа мониторинга СМИ, о том, как сэкономить на исследованиях, и о других важных и интересных нюансах, знать которые должен каждый современный специалист по коммуникациям.

Пару десятков лет назад работу PR-отдела можно было измерить линейкой. Публикации о компании были бумажными и откладывались в специальные сборники – клиппинги. Их толщина для некоторых руководителей служила показателем эффективности работы пиарщиков.

В наши дни работа с данными стала неотъемлемой частью специалиста по PR. Вместо линеек появились схемы, графики, гугл-таблицы и другие инструменты.

Современный мир стремительно меняется, а вместе с ним и многие профессии. Генеральный директор PR News и эксперт по коммуникационным исследованиям Лилия Глазова уверена: вскоре пиарщиков, диджитал и SMM-специалистов заменят коммуникаторы – люди, которые работают с информацией о компании по всем каналам.

Готовиться к переменам Глазова призывает уже сейчас. Если специалист хочет сохранить свою ценность на рынке труда, ему необходимо научиться работать с нужными данными и аналитикой, уверена эксперт.

Свои советы и наработанный в профессии опыт Глазова обобщила в книге "Зачем пиарщику линейка?". Прочитать ее стоит всем, кто хочет идти в ногу со временем и быть в курсе современных трендов.

Автор рассказывает о выборе подходящего способа мониторинга СМИ и возможностях экономии на исследованиях, сравнивает разные показатели KPI, объясняет, какие из них будут лучше отражать эффективность кампаний, а также учит читать графики аудита, измерять результативность спонсорских проектов.

Читатели узнают о том, как и на какие кризисы необходимо реагировать, как отличаются медиапривычки разных людей, какие забытые онлайн-инструменты все еще могут быть полезны и многое другое. Несколько глав автор посвящает созданию своих мемов и использованию чужих, делает прогноз о востребованности PR-инструментов на российском и зарубежном рынках.

Книга будет полезна не только для работников медиа, но и тех, кто регулярно их читает. Глазова объяснила, как отличить правдивые новости от фейков и как выбрать заслуживающий доверия источник.

Книгу "Зачем пиарщику линейка" издает "Альпина Паблишер". Приобрести ее можно на официальном сайте. Книга доступна в бумажном и электронном форматах.