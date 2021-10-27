Многодетная мать стала новым детским омбудсменом в России

Владимир Путин предложил сенатору сенатору Марии Львовой-Беловой стать новым детским омбудсменом. Она согласилась.
У сенатора девять детей: пятеро родных и четверо приемных. Также, помимо этого, у Львовой-Беловой под опекой 13 молодых ребят с инвалидностью. Об этом сообщает "Царьград".
Указ о назначении уже появился на сайте Кремля. "Назначить Львову-Белову Марию Алексеевну уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка сроком на пять лет", – цитирует текст документа "Радио 1".
Популярные темы форума
Жена стала пропадать по ночам
Какой подарок сделать бабушке?
При первых признаках болезни
Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!
Кто подскажет?