"Человек с момента зачатия": в России требуют защитить нерожденных детей Уголовным кодексом

В сентябре потерявшая при родах ребенка москвичка Мария Костреба рассказала о том, что ее дочь утилизировали как биоотход класса Б. Женщина была против этого, она хотела похоронить тело. Жительница столицы обратилась в Следственный комитет, который спустя некоторое время возбудил уголовное дело. Теперь выясняется, имела ли место в этой истории врачебная халатность.
Бывший депутат Госдумы Инга Юмашева заметила, что, согласно Уголовному кодексу, смерть ребенка, не отделившегося от матери, не попадает ни под одну статью. То есть привлечь к ответственности врачей за то, что они ненадлежащим образом оказывают помощь при родах весьма проблематично.
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства, иерей Федор Лукьянов на пресс-конференции в НСН заявил: "Человек является человеком с момента зачатия". Он поддерживает Следственный комитет, который выступает за признание правоспособности плода человека.
Кстати, в Мосгордуме думают над законопроектом, связанным с погребением умерших детей, не отделившихся от матери. В будущем документ могут внести в Государственную Думу. Об этом рассказал депутат Магомет Яндиев.
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