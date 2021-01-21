Расстрелявшему сослуживцев срочнику Шамсутдинову вынесли приговор

Второй Восточный окружной военный суд признал рядового Рамиля Шамсутдинова виновным в убийстве восьми сослуживцев и в покушении на убийство еще двух, передает сайт VSE42.RU. За совершенные расправы его приговорили к 19 годам заключения, за попытку отнять еще жизни – к девяти. В результате частичного сложения сроков общее наказание для срочника составит 24 года и шесть месяцев.

