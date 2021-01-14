Столкновения в Брюсселе произошли после смерти 23-летнего выходца из Гвинеи. Мигранта задержали 9 января за нарушение карантина. В отделении полиции у него случился сердечный приступ. Врачи скорой помощи не успели спасти мужчину.



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Власти разрешили провести 13 января митинг на 100 человек против полицейского произвола. Мероприятие переросло в столкновения с полицией.

В беспорядках участвовали более 500 человек. Они забросали камнями силовиков и подожгли полицейский участок. Также мигранты повредили автомобиль бельгийского короля Филиппа. Задержаны более 100 человек.

Погромы в Брюсселе комментируют пользователи социальных сетей. По их мнению, происходящее в Европе напоминает ситуацию с движением Black Lives Matter ("Жизни черных важны") в США.

"Мигранты подожгли полицейский участок в Брюсселе – в субботу во время попытки ареста погиб преступник. Евровариант движения BLM. Завтра на месте его гибели поставят купель для крещения", – комментирует пользователь "Твиттер" с ником "Олег. Великий князь. Актер, режиссер, художник".

Мигранты подожгли полицейский участок в Брюсселе - в субботу во время попытки ареста погиб преступник. Евровариант движения BLM. Завтра на месте его гибели поставят купель для крещения pic.twitter.com/DvlTEyosFu