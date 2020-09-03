Объявлена дата начала полетов в Египет и Эмираты

Российская компания "Аэрофлот" начнет летать в Египет 9 сентября, а в Объединенные Арабские Эмираты – 11 сентября, передает URA.Ru. Рейсы в эти страны будут осуществляться из столичного аэропорта "Шереметьево". В Каир будут летать трижды в неделю, в Дубай – дважды.
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