Объявлена дата начала полетов в Египет и Эмираты

Российская компания "Аэрофлот" начнет летать в Египет 9 сентября, а в Объединенные Арабские Эмираты – 11 сентября, передает URA.Ru. Рейсы в эти страны будут осуществляться из столичного аэропорта "Шереметьево". В Каир будут летать трижды в неделю, в Дубай – дважды.