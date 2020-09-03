В Москве задержали директора "Открытой России" Андрея Пивоварова, передает Пятый канал. Его доставили в ОВД Тверской. Ожидается, что в отношении Пивоварова составят протокол о нарушении порядка организации или проведения митингов. В суде будет рассматриваться вопрос об административном аресте.