В Москве открыли новый памятник Петру I

Скульптор Зураб Церетели открыл на территории жилого комплекса "Петровский парк" в Москве пятиметровый бронзовый монумент Петру I, передает РИА ФАН. Он признался, что у него есть задумки других работ и если людям понравится, то он обязательно их воплотит.
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