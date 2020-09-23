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Общество
Бизнесмен Роман Авдеев: Новые технологии не должны ограничивать свободу личности

Бизнесмен Роман Авдеев: Новые технологии не должны ограничивать свободу личности

Роман Авдеев. Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва
В будущем чипирование может стать основанием для приема на работу. Согласно опросам, большая часть руководителей американских и европейских компаний уверены, что подкожные чипы могут повысить производительность труда. Но не все так просто. Применение новых технологий не должно ограничивать свободу личности, уверен бизнесмен, владелец Московского кредитного банка (МКБ) Роман Авдеев.
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Нет сомнений, что прогресс облегчает повседневную жизнь человека. Помогают современные технологии и там, где еще недавно медицина могла лишь развести руками.

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Глава совета директоров компании Mr.Doors Максим Валецкий рассказал, что около 15 лет назад у него наступил период возрастной дальнозоркости. "Я пошел и без медицинских показаний вставил себе искусственные хрусталики. Я безумно доволен, моя эффективность поднялась", – отметил он.

По мнению Валецкого, это ничем не отличается от чипов. В их применении бизнесмен не видит ничего плохого. "Я заменил себе некую запчасть на искусственную и тем самым повысил свою эффективность", – рассказал он.

На Западе к чипам относятся гораздо более спокойно, чем в России. Опрос компании Citrix показал, что 80% американских и европейских работодателей уверены, что подкожные чипы помогают повысить эффективность труда и в целом являются благом для бизнеса.

Фото: Frank May/picture alliance/www.globallookpress.com

В будущем люди сами будут принимать решение о своем "апгрейде", считает генеральный директор агентства PRT Edelman Глеб Сахрай. По его мнению, люди сами с большим удовольствием будут вшивать себе чипы.

"Чтобы иметь возможность соответствовать более высоким скиллам, зарабатывать больше денег и так далее", – отметил он.

Сейчам многие компании уже ведут разработку мозговых имплантов, но массово не производится почти ничего. Медицина – одна из наиболее перспективных отраслей использования чипов, но это не предел, полагает владелец Московского кредитного банка (МКБ) Роман Авдеев.

Несмотря на преимущества, которые дают человеку высокие технологии, нельзя забывать и об этической стороне вопроса, прежде всего – о свободе воли и выборы, уверен бизнесмен.

"Если новые технологии начнут ограничивать свободу личности, они работать не будут", – уверен Роман Авдеев.

Будущее за новыми технологиями, и есть очень много интересных вещей, которые можно сделать с помощью чипов, приводит мнение бизнесмена "Коммерсант". Однако он уверен, что между технологиями и этикой должен быть найден приемлемый баланс.

По всей видимости, в ближайшие годы вопрос чипирования будет становиться все более актуальным. Глава правления компании "НДВ-Групп" Александр Хрусталев не исключил, что в будущем вживлять чипы будут при рождении. Человечество движется именно в этом направлении, уверен он.

Автор: 23 сентября 2020, 15:44 Источник: "Коммерсант" ✓ Надежный источник

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