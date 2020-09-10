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Общество
Определились финалисты творческого чемпионата ArtMasters

Определились финалисты творческого чемпионата ArtMasters

Фото:vk.com/club194343825
В заключительный этап национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters вышли 155 участников. Финалисты представляют шесть федеральных округов России.
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Всего участниками чемпионата стали более 10 тысяч молодых профессионалов. Во второй этап прошли 1 145 человек – они продемонстрировали свое мастерство в практических заданиях. Из них финалистами стали 155 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Они представляют шесть федеральных округов – Центральный, Приволжский, Северо-Западный, Сибирский, Южный и Дальневосточный.

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ArtMasters – первый в России чемпионат для тех, кто трудится в творческой индустрии, отметил глава дирекции ArtMasters Борислав Володин. "Нашей задачей было выявить и поддержать молодых профессионалов в сфере культуры, и мы были приятно удивлены высоким уровнем и качеством работ конкурсантов. Поэтому с нетерпением ждем встречи с финалистами и их творческими работами", – сказал он.

Финал пройдет с 12 по 15 октября в Москве. Участники будут соревноваться в 16 компетенциях. Финалисты представят свои творческие работы на 10 профильных площадках, включая Мосфильм, Союзмультфильм, Mail.ru Group, Геликон-опера и других.

Победителей определит не только жюри, но и экспертные зрители. Они смогут проголосовать за понравившегося финалиста на официальном сайте ArtMasters.

Конкурсантам предстоит выполнить разные задачи. Так, художники по гриму создадут сценический грим с использованием творческого костюма, художники по костюмам спроектируют сценические наряды, художники-оформители создадут художественное оформление пространства. Посоревнуются друг с другом и монтажеры, сценографы, операторы механики сцены.

Состязание предстоит и дизайнерам смешанной реальности. Им предстоит создать музыкальный инструмент из набора семплов, геймдизайнерам – дизайн и прототипирование роливой игры, а вебдизайнерам – концепцию цифрового продукта.

Церемония закрытия чемпионата пройдет 21 октября в московском Большом театре. Занявшие первые три места получат денежные сертификаты на 150-500 тысяч рублей и возможность пройти стажировку и трудоустроиться в крупной компании.

Чемпионат творческих компетенций проходит при поддержке ArtMasters Фонда президентских грантов, Министерства науки и высшего образования, Минкультуры, Минпросвещения и правительства Москвы.

Автор: 10 сентября 2020, 13:35

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