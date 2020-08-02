"Дни.ру" дарят подарки: билеты на боксерское шоу

Для всех любителей бокса мы запускаем розыгрыш билетов на шоу "Короли Нокаутов-4" в Vegas City Hall в главном бою которого встретятся экс-обладатель континентальных титулов по версии WBO и IBF, супер-техничный средневес из Чечни Хусейн "Бриллиант из Грозного" Байсангуров и супер-панчер из Казахстана Александр Журавский. Всего в программе заявлено 8 боев.
Для того, чтобы получить билеты на бой, достаточно выполнить 3 простых условия:
- Будь подписан на аккаунты в Instagram @yuka_promotions и @dniru
- Поставь лайк на последний пост каждого партнера
- Отметь друзей под этим постом
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❗️ДАРИМ ПОДАРКИ❗️Для всех любителей бокса мы запускаем розыгрыш билетов на шоу "Короли Нокаутов-4" в главном бою которого встретятся Хусейн Байсангуров и Александр Журавский. ⠀ Все подробности читайте на сайте @dniru �� ⠀ Чтобы выиграть достаточно выполнить три простых условия: ▪️Отметьте человека с которым хотите пойти ▪️Подпишитесь на @dniru @yuka_promotions ▪️Поставьте лайк на последний пост каждого партнера ⠀ Больше комментариев - больше шансов победить! �� Результаты будут 8 августа! ⠀ #розыгрыш #билеты #призы
Больше комментариев – больше шансов победить! Итоги подведем 8 августа!
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