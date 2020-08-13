"Дни.ру" дарят подарки: билеты в кино

Сходить в кинотеатр "Октябрь" и посмотреть фильмы вы сможете совершенно бесплатно с помощью "Дни.ру".

15 августа в московском кинотеатре "Октябрь" в рамках проекта КАРО.Арт пройдет специальный показ двух фильмов Рашида Нугманова, где снялся Виктор Цой. Сеансы пройдут одновременно в Москве и Самаре, а сам проект приурочен к Дню памяти Виктора Цоя, который трагически погиб в аварии в возрасте 28 лет.

В конкурсе участвует только Москва.

Для того, чтобы получить билеты на бой, достаточно выполнить 3 простых условия:

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Больше комментариев – больше шансов победить! Итоги подведем 14 августа в 16.00!

