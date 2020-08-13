"Дни.ру" дарят подарки: билеты в кино

15 августа в московском кинотеатре "Октябрь" в рамках проекта КАРО.Арт пройдет специальный показ двух фильмов Рашида Нугманова, где снялся Виктор Цой. Сеансы пройдут одновременно в Москве и Самаре, а сам проект приурочен к Дню памяти Виктора Цоя, который трагически погиб в аварии в возрасте 28 лет.
В конкурсе участвует только Москва.
Для того, чтобы получить билеты на бой, достаточно выполнить 3 простых условия:
- Будь подписан на аккаунты в Instagram @dniru и @karofilmart
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❗️ДАРИМ ПОДАРКИ❗️ (Участвует только Москва) 15 августа в московском кинотеатре «Октябрь» пройдет специальный показ двух фильмов Рашида Нугманова, где снялся Виктор Цой. ⠀ Все подробности читайте на сайте @dniru �� ⠀ Чтобы выиграть достаточно выполнить три простых условия: ▪️Отметьте человека с которым хотите пойти ▪️Подпишитесь на @dniru @karofilmart ▪️Поставьте лайк этой публикации ⠀ Больше комментариев - больше шансов победить! �� Результаты будут 15 августа! ⠀ #розыгрыш #билеты #призы
Больше комментариев – больше шансов победить! Итоги подведем 14 августа в 16.00!
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