Выросли пенсии, но подорожал газ: как изменилась жизнь россиян с 1 августа

С 1 августа вступают в силу некоторые законы и нововведения. В первую очередь, изменения ощутят пенсионеры.

1. Накопительные пенсии выросли традиционно с 1 августа. С этого месяца выплаты станут больше на 9,13%. Такие изменения коснулись порядка 80 тысяч пенсионеров. Участникам программ софинансирования пенсионных накоплений также будут выплачивать больше – на 7,99%.

Перерасчет пенсий для работающих пенсионеров происходит традиционно в августе. Размер максимальной надбавки составит 279 рублей.

2. Газ подорожал на 3%. Индексация должна была произойти в прошлом месяце, но из-за пандемии ее отложили.

3. Три страны готовы принять российских туристов. Теперь можно отправиться в Великобританию, Танзанию и Турцию. Что касается последней страны, то она открылась частично. Пока можно улететь только в Стамбул и Анкару. Курорты в Антальи, Бодруме и Даламане ждут гостей после 10-го числа.

4. Нельзя пополнять электронных кошельки инкогнито. С 3-го числа нужно проходить идентификацию в "Яндекс.Деньгах", QIWI, WebMoney и других подобных сервисах. Это делается с помощью банковского счета, где личность уже установлена. Такая мера помогает бороться с терроризмом и нелегальными доходами.

5. Полисы ОСАГО с 24 августа приобретаются по новым правилам. Теперь минимальная стоимость этого документа снизится на 10%, максимальная – увеличится также на 10%.