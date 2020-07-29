Роспотребнадзор предупредил россиян о новых типах гриппа: Никогда от них не прививали

Глава ведомства рассказала о предстоящей угрозе во время онлайн-совещания по эпидемиологической обстановке. Анна Попова сообщила, что гражданам пока не делали прививки от новых штаммов гриппа. "Это подчеркивает актуальность иммунизации в этом сезоне", – сказала она.
Вице-премьер Татьяна Голикова в свою очередь отметила, что вакцины от гриппа начнут поставлять в регионы с конца августа. По ее словам, в этом году прививку от инфекционного заболевания должны сделать не менее 60% населения. "Из числа входящих в группу риска это должно быть порядка 75%", – добавила она.
Вакцинация от гриппа должна быть добровольной, заявил президент Владимир Путин. Каждый человек несет большую ответственность за себя и здоровье своих родных. Лидер призвал все уровни власти провести грамотную работу по разъяснению пользы прививок от вирусных инфекций, сообщает РИА Новости.
Согласно данным ВЦИОМ, большинство жителей России – 72% – назвали прививки эффективным способом защиты от заболеваний. 12% респондентов сообщили, что вакцинация никак не влияет на иммунитет, а 9% граждан заявили, что от прививок больше вреда, чем пользы. Опрос проводился в начале июля среди 1 600 человек в возрасте от 18 лет.
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