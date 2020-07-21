Минэкономразвития предложило отменить в России врачебную тайну и тайну переписки

В Министерстве экономического развития России выступили с идеей временной отмены в стране тайны связи, переписки и врачебной тайны. Согласно инициативе, отмена будет носить временный, экспериментальный характер.
Так, врачебную тайну хотят отменить для развития "Национальной базы медицинских знаний", использующей нейросети для постановки диагнозов. А тайну переписки и разговоров предполагается "принести в жертву" ради некоего сервиса, который позволит повысить эффективность бизнеса.
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