Онколог рассказала о пользе воды для кишечника

Онколог Елена Смирнова рассказала, как употребление воды способствует укреплению здоровья кишечника. По словам врача, с помощью воды клетки получают кислород и питательные вещества.
Кроме того, вода позволяет очищать организм от токсинов и помогает справиться с запорами. Эксперт подчеркнула, что человеческий организм всегда выделяет влагу, поэтому нужно постоянно восполнять запасы воды, особенно – летом. При этом нормы потребления воды нет – следует просто утолять жажду, пишет РИА ФАН.
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