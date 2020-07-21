Украинцы "присвоили" Иисуса Христа

Исследователь решил переписать библейскую историю, подвергнув ее сомнению. Цитаты из его произведения привел директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
Ученый заявил, что Иисус Христос, Яхве и Ной были украинцами. По его мнению, Великий потоп и возрождение человеческого рода тоже произошли в Незалежной. По словам Поддубного, украинцы молятся своим землякам.
Кроме того, ученый убежден, что древние греки украли у его соотечественников богатую культуру и пантеон богов. Пии этом он отметил, что история древних украинцев насчитывает около трех тысяч лет.
В подтверждение своей теории историк обратил внимание на библейское имя Нипрод. По мнению Поддубного, оно указывает на праукраинское происхождение и словосочетание "днепровский род".
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