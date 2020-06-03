Горбатый кит приплыл в канадский Монреаль по реке

В канадском городе Монреаль неожиданно заметили горбатого кита – одного из самых крупных морских животных. Кита увидели в непривычных для него пресных водах реки Святого Лаврентия.

Специалисты полагают, что им попался на глаза китенок возрастом не более трех лет, который по неопытности далеко заплыл, преследуя добычу. Зоозащитники решили пока не пытаться вернуть внезапного гостя в океан, отмечая, что он может некоторое время жить в пресной воде.