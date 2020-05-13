Умер тренер женской сборной России по вольной борьбе

Главный тренер женской сборной России по вольной борьбе Магомед Алиомаров скончался в Махачкале в возрасте 67 лет. В последние дни он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Диагноз и причина смерти Алиомарова не уточняются. Представители Федерации спортивной борьбы России выразили соболезнования родным и близким наставника.
В свое время Магомед Алиомаров возглавлял тренерский штаб сборной Азербайджана. Также он являлся вице-президентом азербайджанской Федерации спортивной борьбы.
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