Умер тренер женской сборной России по вольной борьбе

Главный тренер женской сборной России по вольной борьбе Магомед Алиомаров скончался в Махачкале в возрасте 67 лет. В последние дни он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Диагноз и причина смерти Алиомарова не уточняются. Представители Федерации спортивной борьбы России выразили соболезнования родным и близким наставника.

В свое время Магомед Алиомаров возглавлял тренерский штаб сборной Азербайджана. Также он являлся вице-президентом азербайджанской Федерации спортивной борьбы.