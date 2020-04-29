МКБ обеспечит питанием подопечных фонда "Подари жизнь"

Коронавирус Новости о Заворотнюк Дом-2 Форум Пропуск на время карантина

Топ новостей

"Мы прошли это испытание": дочь Заворотнюк выступила с сообщением
Наплевавший на коронавирус Лукашенко попался на чудовищной лжи
Какие осложнения грозят очнувшейся после комы Бабкиной
Россиян лишили последней надежды в борьбе с коронавирусом
"Не смеши народ": накрывшую стол на Пасху Собчак уличили в лицемерии
партнеры
Среда
29 апреля
Лента новостей
14:14
Алена Шишкова резко сменила имидж
14:11
"Похожа на покойную Гурченко": Анохина ужаснула последствиями пластики
13:57
Зеленский доигрался: в Киеве вспыхнул бунт из-за коронавируса
13:53
Умерла звезда фильма "Миллионер из трущоб"
13:46
"Надоело!": Малахов порвал отношения с Солнцевым
13:35
"Чтоб ты сдохла, актриска недоделанная": подробности мерзкой стычки Тодоренко и Кравец
13:29
Зажигательный танец Рудковской и Плющенко произвел фурор (видео)
13:26
Андреева успокаивает сына-грудничка электроприборами
13:23
Каменских подняли на смех за несуразный стриптиз (видео)
13:14
Мишустин заявил о точной дате отмены карантина из-за коронавируса
13:11
Устала скрывать: модель Victoria’s Secret ждет первого ребенка
13:07
Дочь певицы Саши Зверевой избили до потери сознания
12:59
Вскрылось новое страшное осложнение при коронавирусе
12:53
Федор Добронравов рассказал о проблемах: Невозможно предвидеть такое
12:43
Звезда "Бригады" поведала Корчевникову о своем темном прошлом
12:23
Меган Маркл и принц Гарри в бешенстве от наглого глумления
12:15
Степаненко отказалась от молодого любовника из-за Петросяна
12:13
Реанимация, кома, ИВЛ: поклонникам Корчевникова осталось только молиться
12:11
В "Инстаграм" произошел сбой
12:02
Известный режиссер раскрыл немалые доходы Прилучного
11:42
"Продолжают поступать угрозы": жуткая травля заставила Подольскую рыдать
11:31
"Сплошное насилие надо мной, моей фигурой и организмом": откровение дочери Кончаловского
11:30
Под Москвой на балконе жилого дома застряла утка
11:24
Растолстел и обрюзг: звезду сериала "Друзья" сложно узнать после странного исчезновения
11:10
Шансов почти нет: Сати Казанова поведала о страданиях из-за коронавируса
11:09
Молодуха не пускает: заброшенная могила первой жены Петросяна зарастает бурьяном
11:00
Фото красавицы-сестры Ким Чен Ына вызвали небывалый ажиотаж
10:59
Почти 100 тысяч зараженных: эпидемия коронавируса в России набирает обороты
10:47
Чулпан Хаматова раскрыла альтернативный финал сериала "Зулейха открывает глаза"
10:32
Девушка-боец MMA предстала в откровенном виде
10:24
Президент объявил о своем бессилии в борьбе с коронавирусом
10:20
Под Петербургом 6 детей погибли при пожаре
10:04
"До скандала": жена пошла против воли Григория Лепса
10:04
"Прошел все круги ада": москвич рассказал об ужасах коронавируса
09:58
"Будешь мне помогать!": объявившийся внебрачный сын сосет миллионы из Сафронова
09:31
Кровь – рекой: хулиганы разбили камнем голову Маликову
09:17
Не было предательства? Федосееву-Шукшину уличили в обмане
09:14
В России нашли новый способ выявить коронавирус
09:12
Оплывшая Боня показала складки на животе
08:43
Богомолов кусает локти: Мороз заявила Муцениеце о своем новом избраннике
08:30
Пугачеву втянули в грязный скандал с плагиатом
08:29
Молодой любовник ошеломил новостью о Надежде Бабкиной: С трудом удается обуздать
08:04
Странная розовая папка в руках Путина на совещании вызвала много вопросов
06:12
Сябитова усомнилась в адекватности ждущих идеального мужчину женщин
06:00
Коронавирус: последние новости на сегодня, 29 апреля 2020 года
04:09
Сказала нет сексуальному белью: Миддлтон променяла кружева на утягивающие панталоны
02:02
Джигану ничего не светит: Самойлова объявила о новом этапе в жизни
00:05
Зеленский нанес последний удар умирающей Украине
23:58
"Солнышки": Нюша умилила россиян трогательным фото с дочкой
22:02
У российских медиков начал появляться иммунитет к коронавирусу
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"Нагнул меня!": прожженный Тарасов обчистил до нитки доверчивую Бузову
Алибасов дерзко ответил убитой предательством Федосеевой-Шукшиной
Сраженному недугом отцу Жанны Фриске стало хуже
"Пугачева навела на меня порчу!": неожиданное признание тяжелобольного Соседова
Сообщается о свадьбе Жигунова с любовницей – копией Заворотнюк
Общество

МКБ обеспечит питанием подопечных фонда "Подари жизнь"

Фото: Пресс-служба
Московский кредитный банк (МКБ) окажет поддержку благотворительному фонду "Подари жизнь" и обеспечит питанием его подопечных. МКБ месте с НКО "ИНКАХРАН" организует закупку и доставу продуктов в больничные пансионаты, где проживают и проходят лечение дети.
прочитано 196 раз

Распространение коронавирусной инфекции наложило серьезный отпечаток на нашу повседневную жизнь. Преодолевать эпидемиологические вызовы приходится и детям, которые проходят амбулаторное лечение в центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева и Российской детской клинической больнице. Их питание затруднено, ведь родители, проживающие вместе с детьми при больницах, теперь не могут покидать медицинское учреждение даже для похода за продуктами.

ПО ТЕМЕ

Благотворительный фонд Романа Авдеева поддержит будущих приемных родителей

Ремонт, спорт, игры: МКБ проанализировал траты россиян перед нерабочей неделей

Очень важно не подвергнуть детей дополнительному риску, поэтому Московский кредитный банк вместе с НКО "ИНКАХРАН" взяли на себя закупку продуктов и их доставку в больничные пансионаты. МКБ выделит финансовые средства, и ИНКАХРАН обеспечит транспорт.

Подопечные фонда "Подари жизнь" проходят курс химиотерапии от онкологических заболеваний. В таких условиях иммунитет человека резко ослабляется, поэтому критически важно максимально обезопасить детей от вирусов и инфекций, рассказала директор благотворительного фонда Екатерина Шергова. "Их родители сейчас вынуждены придерживаться строжайшей самоизоляции", – отметила она.

По ее словам, выйти в магазин мамы теперь не могут даже на 15 минут. Любой риск проникновения вирусов и инфекций в пансионаты необходимо исключить. Эти семьи попали в трудную жизненную ситуацию, а непростая эпидемиологическая обстановка еще больше осложняет их положение, отметила Шергова.

"Мы помним не только о тех, кто пострадал непосредственно от нового вируса, но также и о людях, которых вирус застал в сложных жизненных условиях, в первую очередь о детях, рискующих прервать необходимое лечение, – рассказала вице-президент дирекции по маркетингу и PR МКБ Виктория Пойгина.

В начале апреля Московский кредитный банк участвовал в акции "Поможем вместе". МКБ закупил для городской клинической больницы №52 средства индивидуальной защиты и технику для лечения больных пневмонией.

В эти непростые времена банк объявил и о новых мераж поддержки клиентов из числа физических и юридических лиц. МКБ рассматривает их образения с кредитами, суммы которых превышает указанные постановлении правительства.

Предусмотрены дополнительные механизмы поддержки клиентов, вынужденных пройти двухнедельный карантин, причем как в России, так и за рубежом. Вместе со страховой компанией "Югория-Жизнь" Московский кредитный банк предложил страховой продукт "Ю-Защита. Онлайн на здоровье".

Как писали "Дни.ру", основанны бизнесменом Романом Авдеевым благотворительный фонд "Арифметика добра" запустил акцию по сбору средств для обучения будущих приемных родителей. Дети должны жить в семьях, а не в детских домах. Для этого нужны хорошие родители, которые помогут ребенку адаптироваться в жизни, подчеркнул предприниматель.

Московский кредитный банк предоставляет полный объем банковских услуг для юридических и физических лиц. МКБ стабильно входит в утвержденный Центробанком перечень системно значимых кредитных организаций.

Автор: 29 апреля 2020, 13:05

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Убожество": вставший на колени Зеленский опозорился на весь мир
Путин жестко отчитал губернаторов за колдобины
В Сети появился убойный компромат на Порошенко
КНДР: куда пропал лидер страны Ким Чен Ын

Шоу-бизнес

"Надоело!": Малахов порвал отношения с Солнцевым
"Чтоб ты сдохла, актриска недоделанная": подробности мерзкой стычки Тодоренко и Кравец
Каменских подняли на смех за несуразный стриптиз (видео)
Дочь певицы Саши Зверевой избили до потери сознания

Проишествия

Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса
Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

Богомолов кусает локти: Мороз заявила Муцениеце о своем новом избраннике

Знаменитость больше не одинока
Шоу-бизнес

Алибасов дерзко ответил убитой предательством Федосеевой-Шукшиной

Продюсер дал интервью на щекотливую тему
Шоу-бизнес

Наргиз сделала заявление о раке

При первом обращении в клинику врачи ничего не обнаружили
Политика

"Убожество": вставший на колени Зеленский опозорился на весь мир

Президента Украины распекли за унижение

Гороскоп

Гороскоп на 29 апреля 2020 года
Гороскоп на май 2020 года
Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2020 года
Совет на выходные, 25-26 апреля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Жуть, конечно": посиневшая Исинбаева вызвала отвращение
"Не хочу никому лизать задницу": Ягудин высказался об отношениях с Плющенко
Денег не хватало даже на проезд: Загитова попала в тяжелую ситуацию
Курьерская доставка: Аршавин сменил работу

Регионы

Через Крымский мост отказались пропускать автомобили
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+