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Общество

Самое жаркое лето в истории: Путин получил предупреждение

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент России Владимир Путин провел с губернаторами совещание о ситуации с пожарами и паводками в регионах. В ходе мероприятия глава Минприроды Дмитрий Кобылкин пркдупредил российского лидера об аномально теплом лете 2020 года.
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Самое жаркое за всю истории наблюдений лето в 2020 году пообещал Владимиру Путину глава Министерства природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин. Свое предупреждение он сделал на основании прогнозов Росгидромета и иностранных метеорологических станций.

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"Если не самое аномальное, то в пятерку войдет", – признался Дмитрий Кобылкин. Для страны это означает целый перечень угроз, начиная от повышенного риска для людей с хроническими заболеваниями сердца, до возможной засухи и лесных пожаров.

К слову, ситуация с последними в России не улучшается. Количество пожаров в стране меньше не становится, констатировал Дмитрий Кобылкин. По его словам, это связано как с несоблюдением людьми режима самоизоляции, так и с изменениями климата.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что с большой долей вероятности 2020 год выйдет на первое место по глобальной температуре, усредненной по всему земному шару. Однако это не повод заранее готовиться к каким-либо катаклизмам.

"Говорить об экстремально жарких периодах невозможно в настоящее время", – цитирует ТАСС Романа Вильфанда. Тем не менее, о том, что практически на всей территории России лето ожидается около или выше нормы по температуре воздуха. можно говорить с уверенностью. Однако пока невозможно предсказать, насколько интенсивна будет эта аномалия.

Автор: 27 апреля 2020, 18:31
ФОТОРЕПОРТАЖ

Многоликий Владимир Путин

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