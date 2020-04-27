Путин жестко отчитал губернаторов за колдобины

Президент России Владимир Путин отчитал губернаторов за недостаточно оперативные работы по ремонту пострадавших из-за паводков дорог. Глава государства предложил им лично проехаться колдобинам и понять, что действовать необходимо быстрее.

Днем 27 апреля Владимир Путин провел с губернаторами совещание о ситуации с паводками и лесными пожарами в регионах страны. Президент остался недоволен скоростью работ по восстановлению инфраструктуры.

Российский лидер напомнил, что решение о ремонте пострадавших из-за паводка дорог было согласовано и принято, однако результата по-прежнему нет. При этом проблема, подчеркнул Владимир Путин, кроется явно не в недостатке средств, поскольку деньги из дорожного фонда так и не были истрачены.

Выяснилось, что средства до сих пор не поступили туда, куда необходимо для немедленного начала работ. "Все завязло в каких-то процедурах", – цитирует ТАСС Владимира Путина.

В качестве примера он привел Амурскую область, где до сих пор не восстановлены дороги, размытые прошлогодним паводком. При этом необходимость транспортной связи между населенными пунктами никуда не делась. "Люди вынуждены ездить по колдобинам", – заметил президент.

Российский лидер предложил губернаторам на собственном примере проверить, какие условия они создают для жителей своих регионов. После этого, уверен Владимир Путин, медлить с работой будет уже невозможно. "Сами покатайтесь по таким дорогам, и тогда поймете, что нужно действовать побыстрее", – подчеркнул он.