"Дни.ру" дарят подарки: билеты на выставку кошек

Город кошек празднует свое 10-летие и его жители готовы порадовать каждого, кто придет в гости. "Кэтсбург" – одна из самых крупнейших выставок кошек. На ней вы сможете увидеть более около 50-ти самых разных пород.
Каждый год "Кэтсбург" дает надежду многим бездомным кошкам. Благотворительный проект по пристройству животных из приюта поможет каждому найти своего пушистого красавца, который обязательно станет символом тепла, уюта и гармонии каждой неравнодушной семьи.
Чтобы сходить на выставку, достаточно выполнить два простых условия:
- Подпишитесь на Instagram @dniru
- Отметьте в комментариях разных друзей
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ДАРИМ БИЛЕТЫ❗️Выставка кошек (три приглашения на две персоны) Все подробности читайте на сайте @dniru ��☝�� ⠀ ▪️Подпишитесь на @dniru ▪️Отметьте как можно больше друзей в разных комментариях ⠀ Больше комментариев - больше шансов победить! �� Результаты смотрите 5 марта в stories! ⠀ #кошки #розыгрыш #конкурс #бесплатно #выставка
Больше комментариев – больше шансов стать победителем! Напоминаем, что ранее разыгрывались билеты на концерт группы "Винтаж".
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