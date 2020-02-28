"Дни.ру" дарят билеты: концерт группы "Винтаж"

8 марта у группы "Винтаж" состоится презентация нового альбома в Известия Hall в Москве. Шоу обещает быть, как и прежде, провокационным и эклектичным.
Гости смогут насладиться прекрасной музыкальной атмосферой. Обязательно прозвучат всеми полюбившиеся хиты, такие как "Ева", "Роман", "Знак водолея", "Плохая девочка", "Москва", "Одиночество любви" и другие.
Чтобы сходить на концерт, достаточно выполнить два простых условия:
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Больше комментариев – больше шансов стать победителем! Напоминаем, что ранее разыгрывали книгу Елены Крыгиной.
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