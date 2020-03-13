"Коробит": Путин прокомментировал многомиллионные зарплаты топ-менеджеров

Высокие зарплаты связаны с тем, что в госкорпорации
приходится нанимать большое число иностранных специалистов. Им нужно платить
жалованье на уровне ведущих мировых компаний. Об этом глава государства
заявил в интервью проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".
Сложившаяся ситуация президенту не очень нравится. Глава государства признался, что уровень зарплат топ-менеджеров в России его "задевает и коробит".
Ранее СМИ сообщали, что в 2018 году члены правления нескольких крупных российский компаний в сумме заработали почти 12 миллиардов рублей. Это равно величине бюджетов некоторых регионов страны.
Между тем в "Газпроме" в 2019 году доходы членов правления упали два раза, сообщала "Лента.ru" со ссылкой на данные квартального отчета по РСБУ. В правление входят 14 человек, включая главу газового гиганта Алексея Миллера.
Сам Владимир Путин в 2018 году заработал восемь миллионов 648 тысяч рублей. Средний ежемесячный заработок главы государства составил 720,7 тысячи рублей. Соответствующая декларация была опубликована в апреле прошлого года.
Согласно документу, Владимир Путин владеет квартирой площадью 77 квадратных метров и гаражом размером 18 "квадратов". В его пользовании находится квартира в 153,7 квадратных метра и гаражное место.
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