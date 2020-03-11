"Дни.ру" дарят билеты: концерт "Шоу Трех Органов"

Концерт "Шоу Трех Органов" – это грандиозный проект, который вызовет бурю эмоций. Бесконечная палитра музыкальных тембров и красок , вселенная чувств и состояний ожидает слушателей нашего уникального шоу.
Гости смогут насладиться одновременной игрой трех органистов, выступлением камерного оркестра, хора и солистов. В программе концерта "Мелодии века" вы услышите мелодии из самых любимых мюзиклов, саундтреки из известных кинофильмов, а также произведения композиторов, покорившие сердца миллионов людей во всем мире.
Чтобы сходить на концерт, достаточно выполнить два простых условия:
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ДАРИМ БИЛЕТЫ❗️Концерт «Шоу трех органов» (одно приглашение на две персоны) Все подробности читайте на сайте @dniru ��☝�� ⠀ ▪️Подпишитесь на @dniru ▪️Отметьте как можно больше друзей в разных комментариях ⠀ Больше комментариев - больше шансов победить! �� Результаты смотрите 12 марта в stories! ⠀ #розыгрыш #конкурс #бесплатно
Больше комментариев – больше шансов стать победителем! Напоминаем, что в прошлый раз разыгрывались билеты на шоу группы Iron Maiden.
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