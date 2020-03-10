"Дни.ру" дарят билеты: шоу группы Iron Maiden

Брюс Дикинсон один из самых легендарных музыкантов на планете. Вот уже много лет он выступает в составе всемирно известной британской хэви-метал группы IRON MAIDEN.
"Шоу Дикинсона прошло прекрасно… он отличный рассказчик… непревзойденный шоумен, и это выступление – тому подтверждение. Для фанатов IRON MAIDEN, рока и метала, авиации или в целом историй жизни интересных личностей шоу Дикинсона обязательно рекомендовано к просмотру" – Overdrive, Мельбурн, Австралия
Шоу будет проходить на английском языке. Специально для зрителей предусмотрена возможность синхронного перевода. Рекомендуется заранее забронировать персональное устройство с наушниками.
Чтобы сходить на мероприятие, достаточно выполнить два простых условия:
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ДАРИМ БИЛЕТЫ❗️Шоу группы Iron Maiden (два приглашения на две персоны) Все подробности читайте на сайте @dniru ��☝�� ⠀ ▪️Подпишитесь на @dniru ▪️Отметьте как можно больше друзей в разных комментариях ⠀ Больше комментариев - больше шансов победить! �� Результаты смотрите 11 марта в stories! ⠀ #ironmaiden #розыгрыш #конкурс #бесплатно
Больше комментариев – больше шансов стать победителем! Напоминаем, что в прошлый раз разыгрывались билеты на концерт Дмитрия Ланского!
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