Приложение года: мобильный банк МКБ получил "Премию Рунета"

Мобильное приложение банка действительно сильно изменилось с
2018 года, отметил глава департамента электронного бизнеса МКБ Алексей
Курзяков. "Мы рады, что это оценили и наши клиенты, и члены жюри премии.
Сегодняшняя награда мотивирует нас становиться еще лучше и продолжать развивать
мобильный банк", – сказал он.
По мнению Курзякова, дистанционные сервисы приобретают все большее значение в современном банкинге, это главный тренд. Более трети депозитов и 45% накопительных счетов в МКБ открывается через мобильное приложение банка, уточнил он.
"Одновременно растет доля потребительских кредитов, оформленных онлайн. За этот год она превысила 10%", – сказал Курзяков.
Церемония вручения "Премии Рунета" прошла 12 декабря в знаменитом Доме Пашкова. В нынешнем году российскому сегменту глобальной Сети исполнилось 25 лет, а самой премии – 16 лет.
Ранее "Дни.ру" писали о новом функционале "МКБ Онлайн". Так, с помощью приложения заявку на ипотечный кредит можно подать, не выходя из дома. Клиенту достаточно указать цену недвижимости, первоначальный взнос и сумму займа. Также в приложении появилась функция формирования справки о состоянии счета и ее отправки через мессенджер или почту.
Московский кредитный банк предоставляет полный комплекс банковских услуг для юридических и физических лиц. Кредитная организация стабильно входит в утвержденный Центральным банком России перечень системно значимых кредитных организаций. По данным "Интерфакс-100", МКБ находится в топ-3 частных банков по объему активов.
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