Бизнесмен Роман Авдеев проведет эфир на канале "ПостНаука"

В четверг, 6 февраля, эфир ютуб-канала "ПостНаука" проведет предприниматель и соучредитель интернет-журнала Роман Авдеев. Вместе с психологом Ильей Плужниковым они обсудят, как получить от стресса меньше вреда и в то же время извлечь максимум пользы.

прочитано 85 раз В 18:00 мск в рубку "ПостНауки" придет Илья Плужников – кандидат психологических наук, старший научный сотрудник научного центра психического здоровья. Какова роль стресса в возникновении заболеваний сердечно-сосудистой системы, почему жизнь теряет краски, отказывает память и не хочется секса - известный психолог даст ответы на эти и многие другие вопросы. Зрители узнают много интересного о том, что такое стресс и как он влияет на нашу жизнь.

ПО ТЕМЕ Бизнесмен Роман Авдеев рассказал о съемках фильма о легендарном футболисте "Чувствую себя беззащитной": героиня рассказала о книге "Я – Сания" Роман Авдеев – владелец Московского кредитного банка, известный филантроп и просветитель. В мае прошлого года он вложил в развитие "ПостНауки" 100 миллионов рублей, тем самым став соучредителем проекта. "ПостНаука" основана в 2012 году и изначально позиционировалась как просветительский сайт о науке. Сейчас в издательский дом "ПостНаука" входят одноименное интернет-издание, коммуникационное агентство, англоязычное издание, книжный проект "Библиотека Постнауки" и издание на английском языке "Serious Science". Подавляющую часть выручки приносят партнерские проекты с известными и крупными компаниями. Среди них – "Яндекс", Сбербанк, "Сколтех", "Роснано". Ранее "Дни.ру" писали, что Роман Авдеев примет участие в съемках фильма "Стрельцов" о легендарном футболисте "Торпедо" Эдуарде Стрельцове. Режиссером фильма выступил сын Алексея Учителя Илья, а в главных ролях снялись настоящие звезды отечественного кино во главе с Александром Петровым. Фильм рассказывает о непростой жизни спортсмена от его детства на рабочих окраинах до обретения статуса футбольной звезды. В широкий прокат картина выйдет 16 апреля 2020 года.

Иван Поляков 6 февраля 2020, 16:33 Автор: