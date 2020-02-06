Бизнесмен Роман Авдеев проведет эфир на канале "ПостНаука"

В 18:00 мск в рубку "ПостНауки" придет Илья Плужников – кандидат
психологических наук, старший научный сотрудник научного центра психического
здоровья. Какова роль стресса в возникновении заболеваний сердечно-сосудистой
системы, почему жизнь теряет краски, отказывает память и не хочется секса -
известный психолог даст ответы на эти и многие другие вопросы. Зрители узнают
много интересного о том, что такое стресс и как он влияет на нашу жизнь.
Роман Авдеев – владелец Московского кредитного банка, известный филантроп и просветитель. В мае прошлого года он вложил в развитие "ПостНауки" 100 миллионов рублей, тем самым став соучредителем проекта.
"ПостНаука" основана в 2012 году и изначально позиционировалась как просветительский сайт о науке. Сейчас в издательский дом "ПостНаука" входят одноименное интернет-издание, коммуникационное агентство, англоязычное издание, книжный проект "Библиотека Постнауки" и издание на английском языке "Serious Science".
Подавляющую часть выручки приносят партнерские проекты с известными и крупными компаниями. Среди них – "Яндекс", Сбербанк, "Сколтех", "Роснано".
Ранее "Дни.ру" писали, что Роман Авдеев примет участие в съемках фильма "Стрельцов" о легендарном футболисте "Торпедо" Эдуарде Стрельцове. Режиссером фильма выступил сын Алексея Учителя Илья, а в главных ролях снялись настоящие звезды отечественного кино во главе с Александром Петровым.
Фильм рассказывает о непростой жизни спортсмена от его детства на рабочих окраинах до обретения статуса футбольной звезды. В широкий прокат картина выйдет 16 апреля 2020 года.
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