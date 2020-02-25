"Дни.ру" раздают билеты: концерт Петра Налича

5 марта 2020 года в Vegas City Hall Петр Налич поздравит прекрасный пол с Международным женским днем. Специально для женщин, артист приготовил новую весеннюю программу с оркестром.
Мероприятие пройдет в одном из лучших концертных залов Москвы. Гостей будут ждать множество сюрпризов: новые песни с альбома "Отражения в лужах" и всем известные хиты,
"Будет много музыки, будут песни, будут хоры и, самое важное, будет очень много премьер. Так что ура и до встречи!" – приглашает всех ценителей живой музыки Петр Налич у себя в социальных сетях.
Чтобы сходить на концерт, достаточно выполнить два простых условия:
- Подпишитесь на Instagram @dniru и @livedivision_ca
- Отметьте в комментариях разных друзей
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ДАРИМ БИЛЕТЫ❗️Концерт Петра Налича (одно приглашение на две персоны) Все подробности читайте на сайте @dniru ��☝�� ⠀ ▪️Подпишитесь на @dniru и @livedivision_ca ▪️Отметьте как можно больше друзей в разных комментариях ⠀ Больше комментариев - больше шансов победить! �� Результаты смотрите 2 марта в stories! ⠀ #концерт #розыгрыш #конкурс #бесплатно #налич
Больше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что ранее разыгрывали фитнес-браслет INOI Band.
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