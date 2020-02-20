Избивший таксиста в Подмосковье грабитель оказался полицейским

Двое грабителей избили и обокрали таксиста в Люберцах. Один из них оказался полицейским, сообщает "Подмосковье сегодня".
Следователи установили, что злоумышленники били шофера руками, ногами и доской. Они забрали у него десять тысяч рублей, нанесли несколько ударов по кузову автомобиля и разбили заднее стекло, а затем скрылись. Вскоре нападавшие были задержаны. Выяснилось, что один из них работал патрульным полицейским в Москве. Он был уволен из правоохранительных органов. В отношении обоих возбуждены уголовные дела.
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