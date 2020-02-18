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Суд в Гааге обязал Россию выплатить 50 млрд евро по делу ЮКОСа

Россия должна выплатить акционерам ЮКОСа более 50 миллиардов евро. Такое решение во вторник, 18 февраля, принял Апелляционный суд Гааги. 
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Акционеры обратились в Международный арбитраж в 2005 году. Суд пришел к выводу, что в начале 2000-х на ЮКОС была совершена масштабная атака с целью банкротства компании и завладения ее активами.

Несмотря на проигрыш, у России есть возможность обжаловать решение в Верховном суде Нидерландов. Суд с бывшими акционерами продолжится, заявили в Минюсте.

18 февраля 2020, 13:59

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