Суд в Гааге обязал Россию выплатить 50 млрд евро по делу ЮКОСа

Акционеры обратились в Международный арбитраж в 2005 году. Суд пришел к выводу, что в начале 2000-х на ЮКОС была совершена масштабная атака с целью банкротства компании и завладения ее активами.
Несмотря на проигрыш, у России есть возможность обжаловать решение в Верховном суде Нидерландов. Суд с бывшими акционерами продолжится, заявили в Минюсте.
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