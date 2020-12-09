Уфолог объявил о раскрытии тайны НЛО

Российский уфолог Борис Шуринов рассказал о том, что, по его сведениям, в 1991 году перед самым развалом Советского Союза "из КГБ убежал пакет, 124 листа", передает "Царьград". Некоторые сведения из него он разметил в своей книге. Речь в этом отрывке идет о доказательствах существования внеземного разума, которые были у советских спецслужб.
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