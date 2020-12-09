Бывшего топ-менеджера "Ростеха" задержали за мошенничество

Бывшего топ-менеджера Ростеха Аллу Лалетину обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, передает URA.Ru. Следствие ходатайствует о ее аресте. Известно, что ранее подозреваемая занимала должность топ-менеджера Ростеха. Фабула самого уголовного дела, в рамка которого было проведено задержание, не раскрывается.
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