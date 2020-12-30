Блогер Илья Варламов назвал самые опасные города России

Знаменитый журналист и блогер Илья Варламов составил свой рейтинг самых опасных городов России. Специалист оценивал населённые пункты, основываясь на данных о совершённых в них преступлениях.

Список возглавила столица Республики Тыва – Кызыл, поскольку на 100 тысяч горожан приходится 35 убийств. Второе место досталось Магадану, где число убийств превышает средние показатели по стране в пять раз. Бронза досталась Улан-Удэ, где аналогичные показатели выше средних в три раза, передаёт телеканал "360".

В топ-10 также вошли Челябинск, Ростов-на-Дону, Благовещенск, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Москва, сообщает "Москва 24".



