В Смоленск прибыл передвижной музей "Поезд Победы", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

В Смоленск на два дня прибыл передвижной музей, посвященный 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне "Поезд Победы". Проект проводится в рамках Года памяти и славы и приурочен к 75-летию Победы. Из-за эпидемии коронавируса посетить выставку смогут не более 300 посетителей.

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