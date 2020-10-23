"Поезд Победы" отправляется с Белорусского вокзала

В четверг, 22 октября, свои двери открыла уникальная иммерсивная инсталляция "Поезд Победы". Экспозиция размещена в движущемся составе, который отправится из Москвы и объедет всю страну. Первыми инсталляцию осмотрели школьники и студенты.



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