Путин: Работа с архивами помогает раскрыть преступления нацистов

Президент отметил важность работы с архивами, деятельности поисковых экспедиций. Это позволяет осмыслить новые факты массовых убийств советских граждан, заявил Путин в обращении к участникам форума "Уроки Нюрнберга".
Он напомнил, что на создании открытого Международного военного трибунала СССР настаивал с 1942 года. Среди союзников преобладала идея политического решения о казни нацистов. Но к концу войны они осознали необходимость проведения судебного процесса над военными преступниками, отметил глава государства. В августе 1945 года СССР, США, Великобритания и Франция приняли решение о его проведении, акт поддержали еще 19 стран, напомнил Путин.
"Триумфальная военная победа должна была быть завершена политическим, юридическим и нравственным осуждением нацизма и его смертоносной идеологии", – подчеркнул глава государства.
У советского народа был свой счет к нацистским преступникам, добавил президент. СССР принял на себя самые жестокие удары агрессора, подчеркнул Путин. Он напомнил, что зверства гитлеровских войск диктовались специальными нацистскими директивами, возведенными в ранг государственной политики.
"Советский Союз во Второй мировой войне понес колоссальные, невосполнимые потери, и среди миллионов жертв большая часть – это погибшие в плену военные и безжалостно, люто уничтоженные мирные граждане", – сказал глава государства.
Он поблагодарил участников форума и отметил, что тема мероприятия близка им не только по роду профессии, но и как людям, осознающим ответственность за сохранение исторической правды, понимающим значимость Нюрнбергского трибунала.
Партнер форума "Уроки Нюрнберга" – РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" – запускает исторический проект с большим количеством мультимедийных материалов "Нюрнберг. Начало мира" к 75-летию с начала главного судебного процесса ХХ века. 19 ноября портал проекта заработал на русском, английском, немецком и французском языках.
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