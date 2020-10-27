Россиянка продала своего новорожденного ребенка за 25 тысяч рублей

В Красноярске задержали местную жительницу, которая в апреле продала своего новорожденного ребенка семейной паре за 25 тысяч рублей. С покупателями она договорилась заранее, будучи еще беременной.
Маленького сына женщина передала новой матери в машине такси. Летом родители перевели ей деньги. Узнав об этом, правоохранительные органы забрали ребенка у семьи и отправили его в детский дом. В отношении биологической матери было заведено уголовное дело о торговле несовершеннолетним человеком. Ей грозит шесть лет тюрьмы, сообщает телеканал "360".
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