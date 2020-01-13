"Жестко пресечены": Россия блестяще отбила провокацию НАТО

"США вышли из договора о РСМД, НАТО размещает у границ с Россией свои ракеты, риторика альянса в отношении нашей страны предельно милитаризирована", – в разговоре с корреспондентом "Дни.ру" напомнил Сергей Липовой. "Естественно, что мы должны отвечать", – добавил он.
"Именно поэтому Россия разместила "Искандеры" в Калининградской области, чтобы в НАТО понимали – любые провокации в отношении нашей страны будут жестко пресечены. Это ответная мера, направленная на обеспечение национальной безопасности страны", – подчеркнул генерал-майор.
Он подчеркнул, что других мотивов у России для размещения в Калининградской области комплексов "Искандер-М" не было, как бы ни пытались представители Запада убедить общественность в обратном. Не вызывает сомнений, что именно НАТО проводит агрессивную антироссийскую политику.
В НАТО опять истерия по поводу российских комплексов "Искандер-М" в Калининграде. Говорят, мол, это нарушение условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который, КСТАТИ, прекратил действовать еще в августе, и который, КСТАТИ, Запад сам и разорвал— (Не)серьёзный МИД (@russiaspeaks) January 13, 2020
Смешно
"В Европе создается антироссийская система ПРО, это очевидно. Что бы они там не заявляли о своих оборонительных намерениях, НАТО изначально создавалось как наступательный блок. И этот вектор неизменен уже 70 лет", – рассказал Сергей Липовой.
Он добавил, что Россия готова отбивать западные провокации и дальше. "Мы будем держать их военную инфраструктуру на прицеле до тех пор, пока альянс не начнет предпринимать шаги по реальной деэскалации напряженности", – заключил генерал-майор.
Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс отреагирует на размещение российских комплексов "Искандер-М" с ракетой типа 9М729. Военный блок, по его словам, продолжит работать над своими системами ПВО и ПРО.
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