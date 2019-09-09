Трое пострадавших: в Петербурге столкнулись две легковушки

В минувшее воскресенье, 8 сентября, в Санкт-Петербурге произошла серьезная авария. В Курортном районе на пересечении Приморского шоссе и Таможенной дороги столкнулись две иномарки.
В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира, в том числе маленький ребенок. Они были доставлены в больницу. По факту случившегося проводится проверка. Подробности аварии выясняются, сообщает газета "Петербургский дневник".
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