Выяснились неожиданные подробности в деле о крушении малайзийского боинга

Все тайное рано или поздно становится явным. Эксперту было достаточно задать лишь два вопроса, чтобы еще до получения ответов раскрыть жуткий заговор. Как оказалось, следственная группа умышленно скрывает важные подробности крушения печально известного малайзийского "Боинга" МН17.

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