Выяснились неожиданные подробности в деле о крушении малайзийского боинга

Трагедия над Донбассом произошла 17 июля 2014 года, однако, несмотря на такую давность событий, споры по ней все еще не утихают. Напомним, тогда при крушении пассажирского лайнера погибли 298 человек – пассажиры и экипаж самолета. В 2018 году Нидерланды и Австралия официально попытались обвинить Россию в произошедшем.
Как сообщает телеканал Царьград, неудобные для следствия вопросы задал эксперт Высшей школы экономики и политолог Андрей Суздальцев. Он поинтересовался личностью украинского диспетчера, отдавшего борту приказ на снижение, а после и тем, куда подевался сам сотрудник.
Официальная следственная комиссия не смогла дать ответы на эти вопросы, которые пролили бы свет на причины катастрофы. Меж тем, речь идет именно о том человеке, который подставил самолет под удар и приказал ему спуститься ровно на ту высоту, до которой долетает заряд "Бука".
Как мы и предполагали, Международная следственная группа по MH17 вдруг «забыла» свой громогласный призыв опознать серийный номер ракеты. Оказывается, после того, как ракета оказалась украинской, это перестало быть столь важным и актуальным, как было год назад )))— Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) 19 июня 2019 г.
Напомним, что в сентябре 2018 года Министерство обороны РФ опубликовало аудиозапись переговоров украинских военнослужащих, в которой говорилось о крушении Boeing-777-200. Позже стало известно, что ракета, уничтожившая лайнер, находилась на вооружении у подразделения украинской ПВО под Тернополем.
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