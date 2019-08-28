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Общество

В "Усадьбе Люблино" установят плавающие фонтаны

Люблинский пруд. Фото: mos.ru/Юлия Иванко
В парке "Усадьбы Люблино" на поверхности Люблинского пруда вдобавок к уже построенной лодочной станции появятся три плавающих фонтана. Их решено разместить по просьбе жителей. 
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"Центральным элементом территории усадьбы является Люблинский пруд площадью более 14 гектаров. До начала работ по благоустройству в водоеме уже располагался фонтан, однако за время эксплуатации он пришел в негодность. По просьбам жителей было принято решение о его замене, а учитывая размер водоема – увеличить количество фонтанов", - сообщает Департамент капитального ремонта города Москвы.

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Вдоль протяженной береговой линии пруда обустроили красивую и удобную набережную, по которой любой посетитель парка сможет пройтись и получить удовольствие от прогулки у воды. Кроме того, берега пруда укрепили и провели его экологическую реабилитацию. А изюминкой обновленного водоема станут три плавающих светодинамических фонтана. Их разместят прямо на поверхности воды, зафиксировав с помощью тяжелых грузов-якорей.

"Каждый фонтан будет состоять из двух уровней. На нижнем будет бить поток из 16 струй. Они будут расходиться в разные стороны на 2,5 метра, а на верхнем уровне из центра – бить одна струя. Высота выброса центральной струи будет достигать от восьми до 10 метров, а боковых от пяти до семи. Расходясь в стороны, поток воды будет напоминать широко раскрытый веер. Чтобы можно было любоваться фонтанами в сумерках или в темное время суток, каждый из них дополнят 20 светильниками", – добавили в пресс-службе Департамента капремонта.

На Люблинском пруду появятся плавающие фонтаны. Фото: mos.ru/Юлия Иванко

Причем, польза от новых фонтанов будет не только эстетическая: вода будет циркулировать и насыщать водоем кислородом. Водоросли не будут разрастаться, и пруд не зацветет, а его фауна будет прекрасно себя чувствовать в чистой воде.

Эксперты высоко оценивают масштабы благоустройства территории "Усадьбы Люблино".

"В современных городах парки и различные зеленые пространства приобретают стратегическое значение – они становятся центром общественной жизни, а иногда и визитной карточкой города (вспомнить хотя бы Центральный парк в Нью-Йорке), – отмечает руководитель рабочей группы по разработке российской системы устойчивого развития в строительстве GREEN ZOOM Вера Бурцева. – Парк Люблино уже когда-то был центром общественной жизни, правда, это было давно – еще в XIX веке. С тех пор парком занимались мало, и он со временем утрачивал былую привлекательность. Тем отраднее тот факт, что в рамках работ по комплексному благоустройству Москвы, власти города решили обратить внимание и на этот парк. Очень радует, что проект реконструкции парка разрабатывался с учетом мнения жителей".

Люблинский пруд – излюбленное место отдыха москвичей. Фото: mos.ru/Юлия Иванко

На территории парка обновили дорожно-тропиночную сеть, грамотно провели ландшафтную организацию территории, построили дополнительные объекты по индивидуальному проекту. Также на территории парка восстановили лодочную станцию, облагородили и очистили пруд и обновили площадку для танцев, перечисляет эксперт.

"В итоге для жителей юго-востока Москвы такая рекреационная зона стала настоящим подарком. Уже в ближайшее время новая локация притянет к себе активных горожан – для занятия спортом, проведения праздников и просто прогулок всей семьей", – уверена Вера Бурцева.

Автор: 28 августа 2019, 19:43

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