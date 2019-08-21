В Детском Черкизовском парке появились резные беседки ручной работы

Раньше в парке стояли беседки разных форм и видов, никакого единообразия в их архитектуре не было. В рамках работ по комплексному благоустройству и озеленению территории специалисты Департамента капитального ремонта Москвы установили в лесной части парка на привычных и полюбившихся посетителям местах шесть эстетичных резных беседок.
"Учитывая особенность территории парка, предпочтение было отдано беседкам, которые выполнены из экологически чистой породы дерева – сосны. Она обладает достаточно высокой прочностью, устойчива к любым изменениям погоды, а также хорошо обрабатывается и прекрасно подходит для изготовления декоративной уличной мебели и беседок", – рассказали в пресс-службе столичного департамента.
Чтобы новые беседки всегда радовали глаз посетителей, каждую из них мастера создавали по индивидуальному эскизу. Беседкам придали форму шестигранника, а высота каждой из них – 3,5 метра. Все элементы конструкции для защиты древесины от гниения и плесени покрыли эффективным защитным составом на основе масел и смол. А добавленная в финишный слой краска делает их более уютными и естественными, помогая беседкам гармонично вписаться в ландшафт парка.
"Все они были собраны в парке вручную. Центральные опоры напоминают ствол дерева с отходящими от него ветвями, что придает беседкам изящность, необычность и уникальность конструкции. Беседки имеют крышу сложной формы, которая как бы парит в воздухе. Детали крыши также пропитаны специальным защитным составом, и покрыты мягкой черепицей", – отметили в пресс-службе ведомства.
В Детском Черкизовском парке идет масштабное благоустройство. Сделали детские площадки, кластер экстремальных видов спорта со скейт-парком и памп-треком, отремонтировали регбийное поле. Будет еще универсальная площадка для игр с мячом и большая зона для воркаута. pic.twitter.com/g59xtj5Ugv— Сергей Собянин (@MosSobyanin) July 24, 2019
Внутри каждой беседки поставили столы с лавочками – там любой желающий сможет посидеть в тишине, почитать книгу или пообщаться с друзьями.
Ранее в Детском Черкизовском парке отремонтировали Дворец творчества детей и молодежи. Специалисты обновили фасад, починили кровлю, а также заменили окна, двери, лестницы и прочее.
Полностью завершить благоустройство парка в Комплексе городского хозяйства Москвы планируют уже в этом году.
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